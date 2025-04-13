- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 570
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
БпЛА на Сумщині рухаються у бік Полтавської та Чернігівської областей;
БпЛА на північному заході Полтавщини, курс — південно-західний;
БпЛА на Київщині (південніше Обухова), курс — північний;
БпЛА на півночі Черкащини, курс — західний;
Херсонська область — загроза застосування ударних БпЛА!
Раніше повідомлялося, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.
Ми раніше інформували, що російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», які збільшують кількість жертв серед цивільних.