Що сталося із українською моделлю в Дубаї: жахливі подробиці

Українська модель Марія Ковальчук

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Кілька днів тому травмована в Дубаї українська модель Марія Ковальчук прийшла до тями. Водночас з’явилися нові подробиці про те, що ж насправді трапилося з дівчиною. Анонімний очевидець зробив низку шокувальних заяв про стан, в якому українку доставили до лікарні.

Про це йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.ua.

Що сталося в Дубаї

Українську модель Марію Ковальчук знайшли непритомною в Дубаї кілька тижнів тому. Вона не виходила на зв’язок після вечірки 9 березня, саме цього дня її бачили востаннє з двома чоловіками, які, начебто, представляли модельне агентство.

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Наступного дня вона мала вилетіти до Таїланду разом із подругою - Ангеліною Дорошенковою. Однак вона напередодні поїхала з Дубаю, пославшись на проблеми зі здоров’ям.

Коли Марія припинила відповідати на дзвінки, стурбована мати та друзі дівчини зв’язалися з місцевою поліцією, яка розпочала її пошуки. 19 березня українку зі зламаними кінцівками й хребтом знайшли на узбіччі дороги.

У заяві поліції Дубая стверджується, що дівчина зазнала травм, впавши з висоти на будівельному майданчику.

Батьки не повірили у версію поліції

Родичі дівчини не повірили у поліцейську версію, припустивши, що вона могла постраждати від сексуального рабства. Вони вимагали перекваліфікувати справу й врешті українські правоохоронці у справі 20-річної Марії Ковальчук відкрили кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.

Слідче управління Нацполіції у Львівській області розпочало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми, а також вербування, переміщення, переховування чи передачу людини з метою експлуатації. За цей злочин передбачено до восьми років позбавлення волі.

Дівчина досі у лікарні, вона перенесла кілька важких операцій і лише кілька днів тому прийшла до тями. Тепер її життю вже нічого не загрожує.

Чим відома Марія Ковальчук

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Марія Ковальчук позиціонує себе моделлю, однак у її соцмережах можна знайти відверті фотографії. Вона зокрема веде сторінку на платформі OnlyFans.

У 2023 році дівчина стала відома українській аудиторії через скандал щодо її найкращої подруги – росіянки Ангеліни Дорошенкової. Вона потрапила у заголовки вітчизняних медіа, адже хотіла приїхати до Львова.

Дорошенкова запитала у підписників, як можна потрапити до України з російським паспортом, але замість серйозних відповідей отримала лише саркастичні коментарі. Тоді вона оприлюднила фото із Ковальчук, тож користувачі мережі звернули на дівчину увагу.

Ще одна подруга моделі розповіла росЗМІ, що 9 березня Марія відвідала вечірку і познайомилася з двома чоловіками, які назвалися представниками модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч.

«Інсайдерські» свідчення

Днями з’явилися нові тривожні подробиці цієї історії. Тепер російським медіа якийсь “інсайдер” на умовах анонімності повідомив про стан дівчини.

За словами джерела, його друг перебував у медзакладі під час госпіталізації дівчини і стверджує, що стан Марії свідчив не лише про падіння, а й про можливе жорстоке поводження. Цю інформацію наразі неможливо підтвердити.

Так званий "інсайдер" каже, що тіло Ковальчук було вкрите забоями, які не характерні для падіння з висоти. За його словами, 20-річну дівчину, яка нібито побувала на вечірці Porta Potty, можливо, били та принижували протягом тривалого часу.

"Поліція замітає сліди. Мій друг, який працює у тій самій лікарні, де лежить Ковальчук, бачив на власні очі, що коли її привезли, у неї рот був у дубайському шоколаді, а зуби складені, як це висловитися, у її сумці”, - стверджує так званий очевидець.

Що каже мати дівчини

За словами матері дівчини, Ганни Ковальчук, її донька досі не може говорити. Жінка наголосила, що офіційні коментарі надасть лише після завершення слідства.

«Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити", - це все, що сказала матір дівчини.

Натомість інша дівчина, яка товаришує з Марією, після розголосу в Мережі заявила, що все сказане – брехня, а Марія нібито дійсно впала з висоти. За її словами, знайшли її раніше, а не 19 березня, і не десь біля дороги, а неподалік будівлі з якої випала дівчина.

Що кажуть у поліції?

Марія наразі не може коментувати, що насправді сталося того вечора.

Інформацію “інсайдерів”, що модель могла брати участь у вечірці "Porty Potty", на якій заможні чоловіки платять моделям великі гроші за участь у принизливих та ганебних діях, заперечують правоохоронці.

Ці твердження спростовувала і місцева поліція, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. А ЗМІ було рекомендовано утримуватися від спекуляцій.

Наразі консул України в Дубаї Олексій Ляшенко запевнив, що установа взяла під контроль цю справу й надає українці необхідну консульську підтримку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "РОТ у ШОКОЛАДІ, а ЗУБИ "СКЛАДЕНІ" в СУМКУ": подробиці трагедії з українською моделлю в Дубаї!

Нагадаємо, на початку березня Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у важкому стані.