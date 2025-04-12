Всі українці повинні служити в армії: у Зеленського озвучили ініціативу

Павло Паліса порівнює оборонну модель України з ізраїльською та закликає всіх громадян пройти службу в ЗСУ / © Associated Press

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Усім українцям слід пройти військову службу в ЗСУ, незалежно від статі.

Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю Bihus.info .

На його переконання, Україна повинна запозичити досвід Ізраїлю, де служба в армії є обов’язковою частиною життя громадян і дає доступ до державних привілеїв.

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«Якщо громадянин претендує на посаду, освіту чи отримання виплат з бюджету, то він повинен служити. Припустимо, мінімальний контракт — нехай річний», — зазначив Паліса.

Полковник наголосив, що у ЗСУ мають служити як чоловіки, так і жінки, адже в сучасній армії існує безліч завдань, під які можна знайти місце кожному.

Також, за словами Паліси, військова служба дозволить кожному пройти базову загальновійськову підготовку та отримати досвід для подальшого зарахування до резерву.

«Якщо ти захочеш стати депутатом або управлінцем, або вступити на бюджет — відслужи. Інакше не зможеш», — резюмував він.

Нагадаємо, за словами комбрига 93-ї ОМБр «Холодний Яр», наймолодшого комбригу в історії ЗСУ Шаміля Круткова, мобілізація з 18 років — неминуча, рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення.