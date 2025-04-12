Винищувач F-16 / © Associated Press

Реклама

Український винищувач F-16, яким керував 26-річний льотчик Павло Іванов, ймовірно, було збито російською ракетою

Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.

"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети», - сказав співрозмовник видання.

Реклама

За його словами, у літак влучила або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37.

Ймовірність "дружнього вогню" з боку українських засобів ППО джерело ВВС заперечує, оскільки їх не було в зоні, де виконував бойове завдання Павло Іванов.

Обставини цієї події все ще розслідуються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому 12 квітня льотчику Павлу Іванову.