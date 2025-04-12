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- Війна
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Загибель пілота F-16 Павла Іванова: як було збито літак — ВВС
Росіяни випустили по F-16 три ракети, одна з яких влучила в український літак.
Український винищувач F-16, яким керував 26-річний льотчик Павло Іванов, ймовірно, було збито російською ракетою
Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.
"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети», - сказав співрозмовник видання.
За його словами, у літак влучила або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37.
Ймовірність "дружнього вогню" з боку українських засобів ППО джерело ВВС заперечує, оскільки їх не було в зоні, де виконував бойове завдання Павло Іванов.
Обставини цієї події все ще розслідуються.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому 12 квітня льотчику Павлу Іванову.