Мерц підтримує вступ України в НАТО та Євросоюз, але з однією умовою

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Допоки в Україні триває війна, її вступ до НАТО та Євросоюзу буде неможливим

Таку думку висловив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю Handelsblatt.

Він зазначив, що Україна — «дуже велика європейська країна, але це європейська країна, яка перебуває у стані війни».

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«Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу», — додав політик.

Мерц запевнив, що обіцянка, яку дали Україні щодо приєднання до ЄС, дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.

«Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися», — наголосив він.

Майбутній канцлер Німеччини зауважив, що немає підстав важати, «що війна в якийсь момент завершиться сама собою» через виснаження Росії чи політичну реакцію проти кремлівського режиму.

«Російський народ протягом усієї своєї історії був неймовірно терплячим. Жорстока експлуатація людей завжди була частиною російської політики», — пояснив він.

Нагадаємо, консерватори Фрідріха Мерца та лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли швидкої коаліційної угоди, яка стане першим кроком до формування нового уряду.