Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та 30 ракет для систем Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє The Guardian.

За словами міністра, лідери обговорять запит України на виробництво ракет за ліцензією на місцевому рівні. Пісторіус також розповів про перспективи придбання в наступні роки нових систем IRIS-T, а також про постачання 1100 додаткових радарів наземного спостереження.

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За даними Бундесверу, до пакета, зокрема, також входять 15 основних бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

Черговий пакети допомоги має:

чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T із 300 керованими ракетами;

15 основних бойових танків Leopard 1A5;

300 розвідувальних безпілотників;

120 ПЗРК;

14 артилерійських систем;

100 радарів наземного спостереження;

30 керованих ракет PATRIOT;

25 бойових машин піхоти Marder;

100 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, раніше чинна очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіли, що планують робити з допомогою Україні. За її словами, Берлін виділить Україні €7 млрд військової допомоги 2025-го.

Дата публікації 19:49, 10.04.25 Кількість переглядів 10 Максимальна підтримка України: нова влада Німеччини визначила головні пріоритети своєї політики