Вчені виявили дерево, яке процвітає після удару блискавки

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Тривалий час у науковій спільноті існував консенсус щодо того, що блискавка може мати лише негативний вплив на дерева. У кращому випадку дерево ледве виживало, а в гіршому — розліталося на друзки. Але оскільки вчені продовжували досліджувати незвідані території, такі як тропічні ліси Амазонки, і збирати дані про нові види, почали з’являтися теорії про блискавкостійкі дерева. Однак докази існування таких «супердерев» були знайдені лише близько століття тому.

Як пише Oddity Central, сьогодні вченим відомий щонайменше один вид дерев, який не лише витримує декілька ударів блискавки протягом свого життя, але й фактично притягує блискавку та використовує її руйнівну силу, щоб вбити сусідні дерева і забрати собі все сонячне світло та поживні речовини.

2015 року, працюючи в Панамі, Еван Гора, лісовий еколог з Інституту екосистемних досліджень Кері, натрапив на дивовижне видовище — дерево Dipteryx oleifera, яке пережило потужний удар блискавки з дуже незначними пошкодженнями. Чого не можна було сказати про ліану, яка обплутала його та десятки дерев навколо. Лоза була вирвана з великої крони дерева майже повністю, в той час як всі дерева навколо нього загинули.

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Проаналізувавши це незвичайне видовище, вчені дійшли висновку, що Dipteryx oleifera може легко витримувати удари блискавки, але не було способу переконатися в цьому.

Під час своїх досліджень у джунглях Панами Гора та його команда натрапили на інші дерева Dipteryx oleifera, також відомі як дерева альмендро, які, схоже, процвітали після удару блискавки, а не гинули, як інші види. Це лише зміцнило їхню здогадку, що в цьому виді дерев є щось особливе, але вони вирішили довести це науково. Використовуючи спеціальну систему визначення місцеперебування блискавки, команда відстежувала результати 93 дерев, які були вражені блискавкою в пам’ятнику природи Барро Колорадо, вимірюючи такі параметри, як рівень виживання, фізичний стан, паразитарну активність і рівень смертності навколишнього рослинного світу протягом періоду від двох до шести років. Їхні висновки були приголомшливими.

Dipteryx oleifera / Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

У науковій статті, нещодавно опублікованій в журналі New Phytologist, Гора та його команда написали, що всі дев’ять дерев Dipteryx oleifera, включені до їхнього дослідження, пережили удари блискавки з дуже незначними пошкодженнями, порівняно з іншими 84 деревами, які зазнали серйозних пошкоджень: 64% з них загинули протягом двох років, і майже всі вони втратили ще 5,7 листків зі своєї крони.

Чим більше дослідники аналізували дерева альмендро, тим більше вони переконувалися, що цей вид не лише витримує удари блискавки, але й процвітає завдяки їм. Їхні дані показали, що в середньому 9,2 сусідніх дерева гинули, коли Dipteryx oleifera вражало блискавкою, причому електрика передавалася через дотик гілок, лози або невеликі проміжки між деревами. Блискавка також позбавила їх від близько 78% паразитичних ліан, давши їм більше доступу до сонячного світла та поживних речовин.

«Ці дані є першим доказом того, що деякі дерева отримують користь від удару блискавки», — пишуть Гора та його колеги. «Для дерева Dipteryx oleifera краще, щоб в нього влучила блискавка, ніж не влучила».

Дослідники припускають, що Dipteryx oleifera еволюціонували, щоб приваблювати блискавки. Вони надзвичайно високі і мають надзвичайно широкі крони, які діють як громовідводи, через що ймовірність ураження блискавкою в них на 68% вища, ніж у середньостатистичне дерево. За середньої тривалості життя близько 300 років, багато Dipteryx oleifera потрапляють під удар блискавки декілька разів протягом життя (в середньому кожні 56 років). Пережити один такий удар можна вважати щасливим випадком, але пережити шість і більше — це вже зовсім інше. Під час дослідження в одне з дерев диптериксу двічі влучала блискавка всього за п’ять років, але воно процвітало.

Еван Гора пише, що дерева диптериксу, як правило, на декілька метрів вищі за сусідні дерева інших видів, і що дерева, які росли поруч з D. oleifera, мали на 48% більше шансів загинути, ніж ті, що не росли поруч. Це свідчить про те, що дерево навмисно притягує на себе удари блискавки, щоб знищити свого конкурента і забезпечити собі оптимальні умови для виживання і росту.

Вченим ще належить з’ясувати, як саме цей дивовижний вид дерев може виживати після ударів блискавки, які вбивають будь-які інші дерева навколо, але вони підозрюють, що це може бути пов’язано з високою провідністю дерев. Вони також цікавляться іншими видами зі схожими властивостями.

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