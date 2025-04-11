Ученые обнаружили дерево, которое процветает после удара молнии

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Долгое время в научном сообществе существовал консенсус относительно того, что молния может оказать лишь негативное влияние на деревья. В лучшем случае дерево едва выживало, а в худшем — разлеталось вдребезги. Но поскольку ученые продолжали исследовать неизведанные территории, такие как тропические леса Амазонки и собирать данные о новых видах, начали появляться теории о молниестойких деревьях. Однако доказательства существования таких "супердеревьев" были найдены лишь около столетия назад.

Сегодня ученым известен по меньшей мере один вид деревьев, который не только выдерживает несколько ударов молнии в течение своей жизни, но и фактически притягивает молнию и использует ее разрушительную силу, чтобы убить соседние деревья и забрать себе весь солнечный свет и питательные вещества.

В 2015 году, работая в Панаме, Эван Гора, лесной эколог из Института экосистемных исследований Кэри, наткнулся на удивительное зрелище — дерево Dipteryx oleifera, пережившее мощный удар молнии с очень незначительными повреждениями. Чего нельзя было сказать о лиане, опутавшей его и десятки деревьев вокруг. Лоза была вырвана из большой кроны дерева почти полностью, в то время как все деревья вокруг него погибли.

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Проанализировав это необычное зрелище, ученые пришли к выводу, что Dipteryx oleifera может легко выдерживать удары молнии, но не было способа убедиться в этом.

Во время своих исследований в джунглях Панамы Гора и его команда встретили другие деревья Dipteryx oleifera, также известные как деревья альмендро, которые, похоже, процветали после удара молнии, а не погибали, как другие виды. Это лишь укрепило их догадку, что в этом виде деревьев есть что-то особенное, но они решили доказать это научно. Используя специальную систему определения местопребывания молнии, команда отслеживала результаты 93 деревьев, пораженных молнией в памятнике природы Барро Колорадо, измеряя такие параметры, как уровень выживания, физическое состояние, паразитарную активность и уровень смертности окружающего растительного мира в течение от двух до шести лет. Их выводы были ошеломляющими.

Dipteryx oleifera / Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

В научной статье, недавно опубликованной в журнале New Phytologist, Гора и его команда написали, что все девять деревьев Dipteryx oleifera, включенные в их исследование, пережили удары молнии с очень незначительными повреждениями, по сравнению с другими 84 деревьями, которые получили серьезные повреждения. кроны.

Чем больше исследователи анализировали деревья альмендро, тем больше они убеждались, что этот вид не только выдерживает молнии, но и процветает благодаря им. Их данные показали, что в среднем 9,2 соседних дерева погибали, когда Dipteryx oleifera поражало молнией, причем электричество передавалось через прикосновение ветвей, лозы или небольшие промежутки между деревьями. Молния также избавила их от около 78% паразитических лиан, дав им больше доступа к солнечному свету и питательным веществам.

«Эти данные являются первым доказательством того, что некоторые деревья получают пользу от молнии», — пишут Гора и его коллеги. «Для дерева Dipteryx oleifera лучше, чтобы в него попала молния, чем не попала».

Исследователи предполагают, что Dipteryx oleifera эволюционировали, чтобы привлекать молнии. Они чрезвычайно высоки и имеют чрезвычайно широкие кроны, которые действуют как громоотводы, из-за чего вероятность поражения молнией у них на 68% выше среднестатистического дерева. При средней продолжительности жизни около 300 лет, многие Dipteryx oleifera попадают под удар молнии несколько раз в течение жизни (в среднем каждые 56 лет). Пережить один такой удар можно считать счастливым случаем, но пережить шесть и больше – это уже совсем другое. Во время исследования в одно из деревьев диптерикса дважды попадала молния всего за пять лет, но оно процветало.

Эван Гора пишет, что деревья диптерикса, как правило, на несколько метров выше соседних деревьев других видов, и что деревья, росшие рядом с D. oleifera, имели на 48% больше шансов погибнуть, чем не росшие рядом. Это свидетельствует о том, что дерево намеренно притягивает к себе удары молнии, чтобы уничтожить своего конкурента и обеспечить себе оптимальные условия для выживания и роста.

Ученым еще предстоит выяснить, как этот удивительный вид деревьев может выживать после ударов молнии, которые убивают любые другие деревья вокруг, но они подозревают, что это может быть связано с высокой проводимостью деревьев. Они также интересуются другими видами со схожими свойствами.

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