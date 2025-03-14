На Вінниччині блискавка ледь не вбила дитину: подробиці інциденту

У місті Бар на Вінниччині 13 березня ввечері під час грози у житловий будинок вдарила блискавка. Внаслідок удару постраждала 8-річна дівчинка – її госпіталізували з ураженням струмом.

Про це повідомляє “Суспільне. Вінниця”.

За словами Тетяни Бондаренко, заступниці директора профільного департаменту області, зараз стан дитини стабільний, а її госпіталізували для детального обстеження.

Водночас житловий будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники наголошують, що такі випадки можуть стати трагічними, тому закликають українців подбати про встановлення громовідводів на своїх оселях, аби запобігти подібним ситуаціям.

Нагадаємо, на Вінниччині знайшли зниклу 3-річну дитину. Хлопчик зник 11 березня ввечері, коли вийшов із собакою за межі подвір’я бабусі.

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