Минув місяць після відмови РФ від перемир’я: Сибіга закликав до тиску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Після відмови Росії прийняти запропоноване США тимчасове припинення вогню минає вже місяць 11 квітня. РФ — єдина перешкода на шляху до миру, тож слід посилити тиск на Москву.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у Мережі.

«Сьогодні минає рівно місяць з того моменту, як Росія відмовилася прийняти запропоноване Сполученими Штатами повне тимчасове припинення вогню», — йдеться у заяві.

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Сибіга нагадав, що 11 березня у Джидді Україна без жодних умов погодилася на пропозицію про тимчасове перемир’я. Росія ж відмовилася погодитися, натомість висунула умови та вимоги.

Міністр акцентував, що Москва водночас посилила ескалацію терору проти мирного населення.

«Від 11 березня до 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 дронів Shahed та понад 6000 керованих авіабомб. Ось якою була російська відповідь на пропозиції миру. Це типово для Росії: брехати, маніпулювати і продовжувати терор«, — йдеться у повідомленні очільника МЗС.

Він додав, що протягом цього місяця могла б панувати тиша, діяли б заходи зі зміцнення довіри для просування справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери.

«Росія — єдина перешкода на шляху до миру й єдине джерело цієї війни. Нам не потрібно чекати ще місяць, аби посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб почати серйозно ставитися до миру», — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, видання Axios повідомило, що 11 квітня спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні. Якщо перемир’я не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.