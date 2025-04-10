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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Політолог назвав терміни ймовірного припинення вогню

Перемир'я може тривати короткий період, переконаний експерт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © ТСН.ua

Зараз ймовірність перемир'я між Україною та Росією дуже мала. Що більше - припинення вогню у травні можливе. Втім, і це й малоймовірним.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович в ефірі “КИЇВ24”.

Експерт наголошує, що ймовірність перемир'я між Україною та Росією зараз подібна до ймовірності зустрічі з динозавром на вулиці – 50 на 50. За словами Рейтеровича, перемир'я може бути можливим, але для цього має зійтися багато факторів. Основні - це позиція агресорки Росії та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

"Якщо Трамп вирішить йти на зустріч Росії, це може статися за рахунок України, і тоді Росія висуне неприйнятні умови для нас", – наголошує експерт.

Він вважає, що перемир'я може тривати короткий період – кілька днів чи тиждень. Втім, з великою ймовірністю воно буде порушене Росією. Саме це дозволить Москві звинуватити Україну та продовжити бойові дії.

Нагадаємо, днями в адміністрації “фюрера” Володимира Путіна зробили ще одну заяву про припинення вогню. Зокрема, Москва цинічно заявляє про нібито свою солідарність з ідеєю припинення вогню.

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