Проти Трампа можуть почати розслідування: до чого тут тарифи

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський сенатор Адам Шифф 10 квітня закликав Конгрес США провести розвідування, чи не було з боку президента Дональда Трампа інсайдерського трейдингу або маніпуляцій на фондовому ринку після його раптової заяви про призупинення нових тарифів. Це було рішення, яке спровокувало стрімке зростання біржових індексів.

Про це повідомляє Time.

«Я зроблю все можливе, щоб дізнатися правду. Мем-коїни його родини — і все інше — це не за межами інсайдерської торгівлі чи самозбагачення. Я сподіваюся швидко це з’ясувати», — сказав Шифф.

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Заяви сенатора щодо офіційного розслідування прозвучали невдовзі після того, як індекс S&P 500 підстрибнув більш ніж на 9% пополудні 9 квітня після оголошення Трампа.

Нагадаємо, президент США у своїй соцмережі У Truth Social дав сміливу пораду на тлі шаленого обвалу ринку: «Це час купувати!!!». До цього допису Трамп додав абревіатуру DJT — це як його ініціали, так і біржовий тікер його медіакомпанії.

Синхронність заяви американського лідера і реакції ринку викликає серйозні підозри на Капітолійському пагорбі.

«Коли мій власний перукар питає мене, чи не „грає“ Трамп на біржі — це сигнал, що багато хто вважає ситуацію підозрілою», — сказав сенатор-демократ Тім Кейн.

А сенаторка Тіна Сміт, відповідаючи на запитання про можливе маніпулювання ринком з боку Трампа, зазначила: «Це слушне питання. У нього справді було багато мотивів. Раніше про це не замислювалась».

Того ж дня, раніше вранці, конгресмен Стівен Горсфорд став одним із перших, хто публічно припустив, що рішення президента США могло бути навмисною маніпуляцією ринком. Під час палких слухань із торговим представником Трампа Джемісоном Гріром, який активно захищав тарифи, Горсфорд вигукнув:

«Це рівень аматорів! Вас щойно підставили!» — і вимагав пояснень, чи адміністрація свідомо вплинула на фондові ринки.

«Це не гра — це реальне життя», — додав він.

Реакція ринку була миттєвою: індекси зросли більш ніж на 7% за лічені хвилини, і торги завершилися приростом у понад 9%. Прибутковість облігацій, яка раніше зростала через побоювання рецесії, стабілізувалась. Ціни на нафту, що падали — знову піднялися.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу та значне зниження взаємних тарифів на цей період, окрім Китаю. Для Пекіна Вашингтон підвищує ставку до 125%.