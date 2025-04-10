Против Трампа могут начать расследование: при чем здесь тарифы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский сенатор Адам Шифф 10 апреля призвал Конгресс США провести расследование, не было ли со стороны президента Дональда Трампа инсайдерского трейдинга или манипуляций на фондовом рынке после его внезапного заявления о приостановке новых тарифов. Это было решение, спровоцировавшее стремительный рост биржевых индексов.

Об этом сообщает Time.

«Я сделаю все возможное, чтобы узнать истину. Мемкоины его семьи — и все остальное — это не за пределами инсайдерской торговли или самообогащения. Я надеюсь скоро это выяснить», — сказал Шифф.

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Заявления сенатора по официальному расследованию прозвучали вскоре после того, как индекс S&P 500 подпрыгнул более чем на 9% после полудня 9 апреля после объявления Трампа.

Напомним, президент США в своей соцсети У Truth Social дал смелый совет на фоне безумного обвала рынка: «Это время покупать!!!». К этому сообщению Трамп добавил аббревиатуру DJT — как его инициалы, так и биржевой тикер его медиакомпании.

Синхронность заявления американского лидера и реакции рынка вызывает серьезные подозрения на Капитолийском холме.

«Когда мой собственный парикмахер спрашивает меня, не „играет ли“ Трамп на бирже — это сигнал, что многие считают ситуацию подозрительной», — сказал сенатор-демократ Тим Кейн.

А сенатор Тина Смит, отвечая на вопрос о возможном манипулировании рынком со стороны Трампа, отметила: «Это правильный вопрос. У него было много мотивов. Раньше об этом не задумывалась».

В тот же день, ранним утром, конгрессмен Стивен Хорсфорд стал одним из первых, кто публично предположил, что решение президента США могло быть умышленной манипуляцией рынком. Во время горячих слушаний с торговым представителем Трампа Джемисоном Гриром, активно защищавшим тарифы, Хорсфорд воскликнул:

«Это уровень любителей! Вас только что подставили!» — и требовал объяснений, сознательно ли администрация повлияла на фондовые рынки.

«Это не игра — это реальная жизнь», — добавил он.

Реакция рынка была мгновенной: индексы выросли более чем на 7% в считанные минуты, и торги завершились приростом более чем на 9%. Доходность облигаций, которая раньше росла из-за опасений рецессии, стабилизировалась. Падающие цены на нефть снова поднялись.

Напомним, 9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу и значительное понижение взаимных тарифов на этот период, кроме Китая. Для Пекина Вашингтон увеличивает ставку до 125%.