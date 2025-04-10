ПАСЕ призвала ввести санкции против металлургических предприятий России в ЕС

Реклама

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«ПАСЕ поддержала мою правку по введению санкций по российской военной экономике — в частности, по бизнес-империи олигарха Владимира Лисина. Об этом я подчеркивал в правке и очень важно, что она была учтена. Это четкий сигнал: бизнес, кормящий войну, не может безнаказанно работать в Европе», — заявил нардеп.

Напомним, недавно издание «Украинская правда» провело расследование и выяснило, что второй богатейший человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ведет активное сотрудничество с предприятиями России, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.

Реклама

Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму €3 млрд. При этом российский НЛМК, поставляющий металлургические слябы в ЕС, является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.