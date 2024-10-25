Топ-7 деревьев, которые не стоит сажать в своем саду

Каждый садовник мечтает об уютном дворе с красивыми деревьями, создающими тень и уют. Однако важно правильно выбрать деревья, чтобы избежать возможных проблем.

Следует избегать посадки некоторых видов деревьев вблизи дома. Издание Martha Stewart составило список растений, которые могут принести больше вреда, чем пользы.

Ива вавилонская

Плавучая ива / Фото: Credits

Это волшебное дерево с дугообразными ветвями завораживает многих своей красотой, но у него немало недостатков. Плакучая ива требует много пространства и может быстро оккупировать территорию. Кроме того, корни ивы мощные и агрессивные, они легко проникают в канализационные трубы и септические системы, повреждая их в поисках воды. Это делает плакучую иву отличным выбором для больших открытых пространств, таких как общественные парки, но опасным для частных маленьких дворов.

Ясень

Дерево Ясень / Фото: Credits

Ясени всегда считались крепкими и величественными деревьями с уникальными листьями и интересной текстурой коры. Однако сейчас они страдают изумрудной ясеневой мокрицей — вредителем, который значительно сокращает продолжительность жизни этих деревьев. Ясени нуждаются в постоянном лечении, что предполагает применение инсектицидов каждые два-три года. Если не хотите лишних хлопот, лучше выбрать другой вид дерева.

Тополь чёрный

Черный тополь / Фото: www.credits

Черный тополь — высокое и величественное, но болезненное растение. Он очень восприимчив к ряду грибковых раковых заболеваний, которые возникают, когда кора дерева повреждена. Зараженная древесина становится хрупкой, ее ветки могут ломаться даже во время слабого ветра. Вместо него лучше выбрать другие виды тополей, растущие в вашем регионе и более устойчивые к местным болезням.

Груша Каллери

Груша Калери / Фото: Credits

Груша Каллери с ее пышными белыми цветами кажется идеальным деревом для сада, однако это обманчивая красота. Она известна тем, что ее ветви часто трескаются, что делает ее опасной во время сильных ветров. Кроме того, эта груша инвазивна в некоторых регионах. Ее цветы также обладают специфическим ароматом, который может показаться неприятным.

Клён серебристый

Клен / Фото: Credits

Серебристый клен растет быстро, но у него слабая древесина, которая может ломаться под сильным ветром. Его корни часто расположены близко к поверхности, что затрудняет посадку растений рядом и может вызвать повреждение зданий или подъездных путей. Это дерево подходит для просторных территорий, где его большие ветви не будут угрожать домам и постройкам.

Сумах оленерогий

Сумах уксусный / Фото: Credits

Сумах или скумпия оленья, придаст саду необычный вид благодаря красноватым соцветиям и красивым листьям. Однако это дерево может быстро разрастаться благодаря корневищам и угрожать другим растениям на участке. Чтобы избежать проблем, рекомендуется сажать его только в специально отведенных местах и контролировать рост корневой системы.

Шелковица

Шелквица / Фото: www.credits

Шелковица – дерево, известное своими вкусными ягодами, но одновременно и неприятными сюрпризами. Плоды шелковицы часто падают на землю, оставляя грязные пятна во дворе или тротуарах, а также привлекают множество птиц и насекомых, которые могут создавать беспорядки вокруг. Корни шелковицы также распространяются на большие расстояния, извлекая питательные вещества из почвы и мешая другим растениям расти.

Выбор правильных видов деревьев для вашего сада – залог здорового, ухоженного и безопасного двора. Если вы хотите создать уютный ландшафт без лишних хлопот, обратите внимание на местные виды растений, хорошо приживающихся и не вызывающих проблем с корнями или болезнями.

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