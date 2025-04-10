Як виростити апельсинове дерево з кісточки просто на підвіконні

Цитрусове дерево на підвіконні. / © Ukr.Media

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Мати вдома справжнє апельсинове дерево — не така вже й мрія. Звичайна кісточка з фрукта може дати початок маленькому цитрусовому саду у вашій квартирі. Та чи вдасться зібрати врожай і як наблизити цвітіння рослини?

Про це розповідає Ukr.Media.

Апельсин — один із найлояльніших до домашніх умов серед цитрусових. Його виростити під силу навіть початківцю. Але щоб дерево не просто прикрашало підвіконня, а ще й давало плоди, доведеться докласти трохи більше зусиль.

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Чи плодоноситиме апельсин, вирощений з кісточки?

Якщо посадити насіння й просто регулярно поливати, дерево виросте — але чекати врожаю доведеться не менше 7–8 років. Якщо ж прищепити саджанець від плодоносного апельсина, регулярно підгодовувати, правильно обрізати та формувати крону, плоди можуть з’явитися вже за 3–4 роки.

Як підготувати насіння до садіння

Вибирайте стиглі, красиві апельсини — з них буде якісне насіння.

Оберіть великі, щільні, важкі кісточки.

Добре промийте їх під проточною водою, очистивши від м’якоті.

Замочіть насіння у воді на добу (можна з додаванням стимулятора росту, але це не обов’язково).

Можна посадити кілька насінин із різних плодів, щоб порівняти, як зростатимуть.

Ґрунт і ємності

Пересадка апельсинового дерева. / © Ukr.Media

Для висаджування підійдуть одноразові стаканчики або ящик, якщо насіння багато. Але варто пам’ятати — сходить апельсин дуже добре, тому не варто сіяти забагато, якщо не плануєте доглядати за десятком дерев.

Купіть спеціальний ґрунт для цитрусових або змішайте торф і садову землю у співвідношенні 1:1.

На дно горщика покладіть дренаж — підійдуть дрібні камінці або пінопласт.

Заповніть ємність землею, трохи її ущільнивши.

Зробіть отвір на глибину 2 см, посадіть кісточку й засипте її.

Полийте теплою водою.

Мікроклімат для проростання

Горщик із насінням поставте у тепле місце — багато світла поки не потрібно. Щоб створити парниковий ефект, накрийте горщик пластиковою пляшкою або плівкою, залишивши отвір для повітря.

Через 3–4 тижні з’являться перші паростки. Тоді їх можна перенести на сонячне місце. Якщо ви садили взимку, бажано організувати додаткове підсвічування. Найкращий період для садіння — весна, особливо березень-квітень.

І ще трохи порад:

Після появи кількох листочків пересадіть сіянці в окремі горщики.

Формуйте крону — обрізання допоможе деревцю рости рівномірно.

Регулярно підгодовуйте, особливо навесні та влітку.

Якщо хочете плоди — прищепіть молоде деревце живцем від уже плодоносного апельсина.

Коли на молодому пагоні з’являється 4–5 листочків, настав час для першого пересаджування. Робити це варто обережно, не пошкодивши ніжне коріння.

Перше пересаджування: чому важливий маленький горщик

Молодому деревцю не потрібно багато простору — оберіть невеликий горщик (приблизно 10 см у діаметрі). Зайва волога в надто великій ємності може призвести до загнивання коріння.

Субстрат для першого пересаджування варто підготувати самостійно:

2 частини садової землі 1 частина піску 1 частина торфу 1 частина листового перегною

Далі апельсин пересаджують раз на 2–3 роки, поступово збільшуючи об’єм горщика на 2–3 см. Старі дерева (від 10 років) пересаджувати не варто — краще просто замінити верхній шар ґрунту.

Не забувайте про дренаж — він обов’язковий під час кожного пересаджування. Найкращий час для зміни горщика — рання весна, поки рослина ще не почала активно рости.

Догляд за апельсином: світло, волога і тепло

Апельсинове дерево не дуже вибагливе, але деяких умов слід дотримуватися, щоб воно росло міцним і здоровим:

Світло: дерево любить світло, але не прямі сонячні промені. Ідеальне місце — добре освітлене, але без жорсткого сонця. Не повертайте рослину до світла різко — змінюйте кут поступово, не більше ніж на 5 градусів на тиждень.

Уникайте протягів: особливо в холодний сезон, коли рослина стає більш вразливою.

Вологість повітря: комфортна вологість — близько 40%. В опалювальний сезон поставте горщик далі від батарей. Сухе повітря призводить до скидання листя.

Поливання: апельсин не любить надлишку вологи. Поливати потрібно помірно, тільки коли верхній шар ґрунту підсох. Використовуйте м’яку воду — дощову, талу або відстояну.

Температурний режим: взимку — 12–15°C, навесні — до 18°C, влітку — регулярне поливання, свіже повітря, захист від прямих сонячних променів.

Підживлення для активного росту

Підживлювати дерево потрібно двічі на місяць спеціальним добривом для цитрусових. Якщо бажаєте зробити підживлення самостійно, змішайте в 10 літрах води по 20 г азотних, фосфорних добрив і калійних солей. Один раз на місяць можна додати до розчину трохи марганцівки.

Коли прищеплювати

Щоб дерево почало плодоносити, через рік після садіння його слід прищепити. Це значно прискорить майбутню появу квітів і плодів.

Трохи терпіння — і ви зберете власні апельсини

Домашнє апельсинове дерево — не лише декоративна прикраса, а й можливість відчути справжнє садівництво у квартирі. Головне — не поспішати, дотримуватись основних правил догляду й створити рослині комфортні умови. Уже через кілька років вона віддячить вам зеленим листям, ніжним цвітінням і соковитими плодами.

Раніше ми розповідали, що буде з організмом, якщо їсти апельсини кожного дня.