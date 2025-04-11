Перше в історії дослідження вейпінгу: що з’ясували медики

Чоловік курить вейп / © Associated Press

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Перше у світі контрольоване дослідження довгострокового впливу вейпінгу на організм виявило «жахливі» результати.

Про це пише Unilad.

Вейпи були вперше представлені як спосіб допомогти людям відвикнути від сигарет, однак, завдяки їхнім милим, барвистим упакованням і фруктовим ароматам, багато хто з тих, хто навіть не курив раніше, в результаті взяли до рук палички і затягувалися годинами щодня — багато хто стверджує, що вейпи не так шкідливі для здоров’я, як куріння.

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Однак дослідження, проведене Манчестерським університетом Метрополітен, є першим у світі контрольованим дослідженням довгострокового впливу вейпінгу на організм і його порівняння з курінням сигарет.

Докторка Максіме Бойдін розповіла про деякі з результатів дослідження, яке завершиться наступного місяця.

Дослідження

У дослідженні, яке відбувалося в Інституті спорту університету, взяли участь люди віком від 18 до 45 років зі схожим рівнем фізичної підготовки.

Під час дослідження в учасників тестували кров — перевіряли еластичність їхніх кровоносних судин і швидкість кровотоку до мозку.

За 12 годин до тестування учасники повинні були утриматися від вейпінгу, куріння та фізичних навантажень і вживати лише воду.

І дослідження виявило досить шокувальні результати — особливо, коли мова йшла про дилатацію, опосередковану потоком.

Розширення, опосередковане потоком (FMD), використовує ультразвук для вивчення вистилки кровоносних судин, вимірюючи реакцію артерії на потік крові.

Результати дослідження

Дослідження показало, що учасники, які курять і не курять, мали схожі результати тесту.

Результати FMD показали «плоскі показники», які сигналізують про пошкодження стінок артерій.

Тести кровотоку також показали, що і курці, і вейпери мають однаково поганий кровотік.

Докторка Бойдін висловила припущення, що причиною пошкоджень є нікотин, який міститься як у вейпах, так і в сигаретах.

Лікарка також зазначила, що вейпи містять певні метали та хімічні речовини, такі як пропіленгліколь, рослинний гліцерин.

Хімічні ароматизатори можуть спричинити запалення та окислювальний стрес, що згодом може негативно вплинути на стінки артерій.

Ризики

Клініка Майо пояснює: «Після пошкодження внутрішньої стінки артерії клітини крові та інші речовини можуть накопичуватися в місці пошкодження. Ці речовини накопичуються у внутрішній оболонці артерії. З часом на стінках серцевих артерій також накопичуються жири, холестерин та інші речовини. Це накопичення називається бляшкою. Бляшка може спричинити звуження артерій. Звужені артерії можуть блокувати кровотік. Бляшка також може розірватися, що призведе до утворення тромбу».

Бойдін також попередила, що поганий кровотік може збільшити ризик розвитку когнітивних дисфункцій, зокрема деменцію, а дослідження, як очікується, виявить, що у молодих вейперів може погіршитися рівень фізичної підготовки.

Медикиня стверджує, що хоча навіть вона вважала «на початку дослідження», що «вейпінг є більш корисним, ніж куріння», дослідження показало, що «небезпека для тих, хто продовжує його курити, нічим не відрізняється від небезпеки для курців сигарет», і «коли ви вводите цю суміш металів і хімікатів у свій організм, ви не можете очікувати, що нічого не станеться».

Лікарка зазначила, що курці сигарет «виходять на вулицю і курять», а коли вони викурюють сигарету, їм доводиться «запалювати нову, щоб продовжити», але вейпери можуть затягуватися, не знаючи, коли зупинитися. Вейперам також легше робити це в приміщенні — вона додає, що очікує, що багато хто з тих, хто був «наляканий», тепер «знає правду».

Що далі

Докторка Бойдін рекомендує використовувати вейпи лише для того, щоб «допомогти людям кинути курити» протягом «певного часу» — як «перехідний інструмент» — і продавати їх лише за рецептом лікаря.

Однак наукова представниця Асоціації вейпіндустрії Великої Британії, докторка Марина Мерфі, відкинула висновки дослідження, стверджуючи, що «мільйони людей» безпечно користуються вейп-продуктами протягом «багатьох років», а інші дані свідчать про те, що «ризики для здоров’я, пов’язані з вейпами, навряд чи перевищують 5% від ризиків для здоров’я, пов’язаних із сигаретами».

Нагадаємо, торік в Україні 14-річна дівчина вдруге потрапила до лікарні через вейпінг.