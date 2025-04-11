Первое в истории исследования вейпинга: что выяснили медики

Мужчина курит вейп / © Associated Press

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Первое в мире контролируемое исследование долгосрочного влияния вейпинга на организм выявило «ужасающие» результаты.

Об этом пишет Unilad.

Вейпы были впервые представлены как способ помочь людям отвыкнуть от сигарет, однако, благодаря их милым, красочным упаковкам и фруктовым ароматам, многие из тех, кто даже не курил раньше, в результате взяли в руки палочки и затягивались часами ежедневно — многие утверждают, что вейпы не так вредны для здоровья.

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Однако исследование, проведенное Манчестерским университетом Метрополитен, является первым в мире контролируемым исследованием долгосрочного влияния вейпинга на организм и его сравнением с курением сигарет.

Врач Максиме Бойдин рассказала о некоторых из результатов исследования, которое завершится в следующем месяце.

Исследование

В исследовании, которое проходило в Институте спорта университета, приняли участие люди от 18 до 45 лет с похожим уровнем физической подготовки.

В ходе исследования у участников тестировали кровь — проверяли эластичность их кровеносных сосудов и скорость кровотока в мозг.

За 12 часов до тестирования участники должны были воздержаться от вейпинга, курения и физических нагрузок и употреблять только воду.

И исследование выявило довольно шокирующие результаты — особенно когда речь шла о дилатации, опосредованной потоком.

Расширение, опосредованное потоком (FMD), использует ультразвук для изучения стельки кровеносных сосудов, измеряя реакцию артерии на поток крови.

Результаты исследования

Исследование показало, что курящие и некурящие участники имели схожие результаты теста.

Результаты FMD показали «плоские показатели», сигнализирующие о повреждении стенок артерий.

Тесты кровотока также показали, что и курильщики, и вейперы имеют одинаково плохой кровоток.

Доктор Бойдин высказала предположение, что причиной повреждений является никотин, содержащийся как в вейпах, так и в сигаретах.

Врач также отметила, что вейпы содержат определенные металлы и химические вещества, такие как пропиленгликоль, растительный глицерин.

Химические ароматизаторы могут привести к воспалению и окислительному стрессу, что впоследствии может негативно повлиять на стенки артерий.

Риски

Клиника Майо объясняет: «После повреждения внутренней стенки артерии клетки крови и другие вещества могут скапливаться в месте повреждения. Эти вещества скапливаются во внутренней оболочке артерии. Со временем на стенках сердечных артерий также скапливаются жиры, холестерин и другие вещества. Это скопление именуется бляшкой. Бляшка может вызвать сужение артерий. Суженные артерии могут блокировать кровоток. Бляшка также может разорваться, что приведет к образованию тромба.

Бойдин также предупредила, что плохой кровоток может увеличить риск развития когнитивных дисфункций, в частности, деменцию, а исследование, как ожидается, обнаружит, что у молодых вейперов может ухудшиться уровень физической подготовки.

Медик утверждает, что хотя даже она считала «в начале исследования», что «вейпинг более полезен, чем курение», исследование показало, что «опасность для тех, кто продолжает его курить, ничем не отличается от опасности для курильщиков сигарет», и «когда вы вводите эту смесь металлов и химикатов в свой организм, вы не можете ожидать, что ничего не произойдет».

Врач отметила, что курильщики сигарет «выходят на улицу и курят», а когда они выкуривают сигарету, им приходится «зажигать новую, чтобы продолжить», но вейперы могут затягиваться, не зная, когда остановиться. Вейперам также легче делать это в помещении — она добавляет, что ожидает, что многие из тех, кто был «напуган», теперь «знают правду».

Что дальше

Доктор Бойдин рекомендует использовать вейпы только для того, чтобы «помочь людям бросить курить» в течение «определенного времени» — как «переходный инструмент» — и продавать их только по рецепту врача.

Однако научная представительница Ассоциации вейп-индустрии Великобритании, доктор Марина Мерфи, отвергла выводы исследования, утверждая, что «миллионы людей» безопасно пользуются вейп-продуктами на протяжении «многих лет», а другие данные свидетельствуют о том, что «риски для здоровья, связанные с вейпами, вряд ли превышают 5% рисков для здоровья, связанных с сигаретами».

Напомним, в прошлом году в Украине 14-летняя девушка во второй раз попала в больницу из-за вейпинга.