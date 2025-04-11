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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Годжес вразив прогнозом, що Буданов зробить з Кримським мостом

Буданов зруйнує міст, коли настане слушний момент — переконаний Годжес.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес

Генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес / © Getty Images

Генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що Україна здатна зруйнувати Кримський міст настільки, аби ним неможливо було більше користуватися. Годжес переконаний, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов так і вчинить.

Про це американський генерал-лейтенант у відставці сказав у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він відповів на запитання, чи має Україна можливості завдати нового удару по Кримському мосту і зруйнувати його до такої міри, що той став непридатним для використання.

«Я б сказав, що генерал Буданов так і зробить, коли буде готовий«, — переконаний Годжес.

Він нагадав про свою неодноразово озвучену позицію про те, що Крим є вирішальною територією цієї війни.

«Якщо Росія втратить Крим, який вона незаконно анексувала ще в 2014 році, якщо вона остаточно його втратить — це те, що має найбільше значення, це те, що має найбільше значення для росіян. І тому ключ до Криму — це спочатку ізоляція. І це, звичайно, означає, що потрібно вивести з ладу міст, а також розірвати сухопутний доступ», — розповів екскомандувач армії США в Європі.

У цьому контексті він зауважив, що Україна продовжує розвивати свої можливості, але зруйнувати Кримський міст однією ракетою чи дроном не вдасться.

«Вони (українці — ред.), безумовно, мають безпілотники і зброю, яка може досягати так далеко. Але це займе… Я маю на увазі, що це величезний міст. Величезний. Ви не зруйнуєте цей міст однією ракетою або одним безпілотником. Він значний, і для цього знадобиться значна кількість вибухівки«, — пояснив Годжес.

Він додав, що росіяни про це знають, встановили навколо мосту багато засобів захисту. Водночас генерал-лейтенант акцентував, що історія сповнена прикладів, коли військам вдавалося подолати добре захищені споруди і вивести їх з ладу.

«І я думаю, що якщо хтось у світі може це зробити, то це буде Україна, і вони зроблять це, коли настане потрібний час. І у них все готово. Я з нетерпінням чекатиму цього дня, але я не можу сказати вам, як саме вони це зроблять, тому що якщо це буде якась хитра операція, то для цього потрібно багато засобів, щоб це зробити», — резюмував екскомандувач армії США в Європі.

Нагадаємо, раніше у квітні командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст — складна мішень, але він надалі залишається однією з пріоритетних цілей для українських військових.

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