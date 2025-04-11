Війна в Україні буде завжди / © Associated Press

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Повний мир з сучасною Росією неможливий, тому війна не закінчиться ніколи, або буде продовжуватись ще дуже довго.

Таку думу висловив командир 93 ОМБр «Холодний Яр» підполковник Шаміль Крутков.

Він зазначив, що якщо військові отримають наказ припинити вогонь на 30 діб, то вони, звісно, будуть його виконувати, але за умов, що це не буде нести загрози особовому складу.

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«Якщо там противник буде десь накопичуватись… Я не знаю, як сьогодні це практично реалізувати, маю на увазі — перемир’я. Єдине, як можна, — це якесь розведення військ. Але і це не приведе до повного перемир’я. Я впевнений, що війна назавжди, або на дуже довготривалий час», — заявив Крутков.

Раніше повідомлялося, що через неспроможність швидко здобути успіх у переговорах про припинення вогню президент США Дональд Трамп почав втрачати інтерес до врегулювання війни в Україні.

Ми раніше інформували, що аналітик Віталій Портников заявив, що Кремль хоче використати перемир’я для підготовки до капітуляції України.