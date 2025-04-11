- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кропивницькому пролунала серія вибухів — ЗМІ
Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Кропивницькому увечері 10 квітня пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне.
«У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
«Кропивницький — БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — повідомляли у Повітряних силах.
Раніше повідомлялося, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.
Ми раніше інформували, що у ніч на 10 квітня 2025 року у Миколаєві пролунала низка вибухів після чого у місті було зафіксовано кілька пожеж.