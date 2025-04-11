У Кропивницькому пролунала серія вибухів — ЗМІ

Вибухи пролунали у Кропивницькому

Реклама

У Кропивницькому увечері 10 квітня пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне.

«У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

«Кропивницький — БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — повідомляли у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

Ми раніше інформували, що у ніч на 10 квітня 2025 року у Миколаєві пролунала низка вибухів після чого у місті було зафіксовано кілька пожеж.