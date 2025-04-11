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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Кропивницькому пролунала серія вибухів — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Кропивницькому

Вибухи пролунали у Кропивницькому

У Кропивницькому увечері 10 квітня пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне.

«У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

«Кропивницький — БпЛА зі сходу у напрямку міста!» — повідомляли у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

Ми раніше інформували, що у ніч на 10 квітня 2025 року у Миколаєві пролунала низка вибухів після чого у місті було зафіксовано кілька пожеж.

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