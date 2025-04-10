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- Укрaїнa
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Миколаїв атакували ворожі дрони: спалахнули пожежі
У місті сталося загоряння.
У ніч на 10 квітня 2025 року у Миколаєві пролунала низка вибухів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у повідомленні у соціальних мережах.
“Після атаки “Шахедів” в місті дві пожежі. Служби працюють”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.