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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Миколаїв атакували ворожі дрони: спалахнули пожежі

У місті сталося загоряння.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч на 10 квітня 2025 року у Миколаєві пролунала низка вибухів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у повідомленні у соціальних мережах.

“Після атаки “Шахедів” в місті дві пожежі. Служби працюють”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

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