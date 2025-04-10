Николаев атаковали вражеские дроны: вспыхнули пожары

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 10 апреля 2025 года в Николаеве раздался ряд взрывов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщении в социальных сетях.

"После атаки "Шахедов" в городе два пожара. Службы работают", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.