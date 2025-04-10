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- Украина
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Николаев атаковали вражеские дроны: вспыхнули пожары
В городе произошло возгорание.
В ночь на 10 апреля 2025 года в Николаеве раздался ряд взрывов.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщении в социальных сетях.
"После атаки "Шахедов" в городе два пожара. Службы работают", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.