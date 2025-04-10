Трибунал для Путіна: Британія підтримає модель суду за взірцем Нюрнберзького процесу

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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У травні цього року на засіданні Ради Європи Велика Британія має намір підтримати ініціативу створення міжнародного трибуналу для суду над Володимиром Путіним, засновану на моделі Нюрнберзького процесу.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на обізнані джерела.

Пропозиція передбачає започаткування спеціального міжнародного суду, за аналогією з Нюрнберзьким трибуналом, на якому після Другої світової війни судили нацистських злочинців.

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На цьому суді передбачається притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України.

Що відомо про трибунал для Путіна

Підтримка з боку Британії стала результатом активного лобіювання Філіпа Сендса, директора Центру міжнародних судів і трибуналів Університетського коледжу Лондона, який також є особистим другом чинного прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Філіп Сендс був одним із перших, хто запропонував створити окремий суд, спеціально призначений для розгляду злочинів агресії — категорії, яку ООН визначає як збройний напад однієї держави на територію іншої, включаючи вторгнення або військову окупацію.

Низка західних країн, включаючи Велику Британію, вважають за необхідне судити російське керівництво саме за політичне рішення про початок війни, а не обмежуватися лише розслідуванням воєнних злочинів, скоєних під час бойових дій на території України.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі не може розглядати справи, пов'язані зі злочином агресії у контексті України. До того ж МКС офіційно не визнано ні Росією, ні Сполученими Штатами.

Після листопадових виборів у США Філіп Сендс зустрівся із генеральним прокурором Великої Британії Річардом Хермером, щоб обговорити перспективи створення такого трибуналу.

Ідею трибуналу також підтримали колишній прем'єр-міністр від Лейбористської партії Гордон Браун та низка ексміністрів від Консервативної партії.

Як змінилася позиція США

Про створення окремого суду для розгляду злочинів агресії вперше заговорили у Британії ще 2022 року. Тоді таку ідею підтримала як українська влада, так і адміністрація Джо Байдена, яка виділила фінансування та направила американських прокурорів для допомоги в організаційній роботі.

Однак із поверненням Дональда Трампа до Білого дому США припинили участь в ініціативі. У березні Вашингтон оголосив про вихід із Міжнародного центру переслідування за злочин агресії (ICPA) — структури, яка координує роботу зі створення трибуналу.

«Україна незмінно домагається притягнення до відповідальності за рішення Росії розв'язати цю незаконну війну і Велика Британія послідовно підтримує цей заклик. Міжнародне співтовариство очевидно налаштоване на те, щоб покарати акт агресії. А позиція США — це внутрішня справа США», — наводить видання слова одного із джерел у британському уряді.

Нагадаємо, у березня цього року в США несподівано померла колишня прокурорка Джессіка Абер, яка займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ. Незадовго до смерті вона подала у відставку, ймовірно, це сталося на тлі зміни влади у Вашингтоні.