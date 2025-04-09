Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп врешті-решт повинен відреагувати на те, що російський президент Володимир Путін не виконує своїх обіцянок.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Мені б дуже хотілося, щоб цей час [реакції Трампа] настав швидше. Тому що [це] швидше приведе до якихось рішучих кроків. Окрім санкцій, змушення щодо безумовного припинення вогню, до дипломатії і дипломатичного шляху, який приведе до закінчення війни», - наголосив він.

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Зеленський вважає, що удари по українських містах, загибель дітей у Кривому Розі шокують людей в Америці і певні сигнали з цього приводу доходять до Білого дому.

«Я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Ми не знаємо про все, про що вони говорили. Але багато чого знаємо. І ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція», - сказав український президент.

Зеленський нагадав, що припинення вогню в Україні – це ідея Трампа.

“Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він [Дональд Трамп] має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Тому що, фактично, його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч”, - пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін готові укласти угоду щодо врегулювання війни. У переговорах нібито є певний прогрес.