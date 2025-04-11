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В Кропивницком прозвучала серия взрывов - СМИ
Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Кропивницком вечером 10 апреля прозвучала серия взрывов .
Об этом сообщает Общественное.
«В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
«Кропивницкий – БпЛА с востока в направлении города!» – сообщали в Воздушных силах.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 апреля 2025 года в Николаеве произошел ряд взрывов, после чего в городе было зафиксировано несколько пожаров.