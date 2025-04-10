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- Украина
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В Киеве раздаются взрывы: в ряде областей снова объявлена воздушная тревога
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером 10 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в северных областях — Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской, а также на Харкьковщине и Донетчине.
Между тем, в соцсетях киевляне сообщают, что слышат звуки взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.
«Киев атакуют вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях», — добавил он.
Информация о движении вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил ВСУ:
БпЛА на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Черниговщины, курс — западный/юго-западный;
БпЛА на севере Киевщины, курс западный/юго-западный.
Киев — вражеский ударный БпЛА с востока.
По информации мониторинговых каналов, угроза от «Шахедов» пока выглядит так (по состоянию на 17:04):
Киевщина→Житомирщина (Малин).
Киевщина→Бровары-Вышгород/р-н
Черниговщина→Нежин/Киевщина.
Черниговщина→Чернигов/Киевщина.
Донетчина→Славянск.
«Молния»→Харьковщина.
Напомним, что сегодня Россия ударила ракетой по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина.