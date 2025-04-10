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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве раздаются взрывы: в ряде областей снова объявлена ​​воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога к вечеру 10 апреля

Воздушная тревога к вечеру 10 апреля / © ТСН.ua

В Киеве вечером 10 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в северных областях — Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской, а также на Харкьковщине и Донетчине.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:03

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:03

Между тем, в соцсетях киевляне сообщают, что слышат звуки взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.

«Киев атакуют вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях», — добавил он.

Информация о движении вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил ВСУ:

  • БпЛА на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Черниговщины, курс — западный/юго-западный;

  • БпЛА на севере Киевщины, курс западный/юго-западный.

  • Киев — вражеский ударный БпЛА с востока.

По информации мониторинговых каналов, угроза от «Шахедов» пока выглядит так (по состоянию на 17:04):

  • Киевщина→Житомирщина (Малин).

  • Киевщина→Бровары-Вышгород/р-н

  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.

  • Черниговщина→Чернигов/Киевщина.

  • Донетчина→Славянск.

  • «Молния»→Харьковщина.

Напомним, что сегодня Россия ударила ракетой по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина.

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