Администрация Трампа разработала план присоединения Гренландии: детали от NYT

У Трампа разработали план по взятию под контроль Гренландии / © Getty Images

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Давняя цель президента Трампа установить контроль над Гренландией перешла из риторики в официальную политику США.

Какой план по Гренландии разработала администрация Трампа, говорится в публикации The New York Times.

По информации издания, Совет национальной безопасности Белого дома собирался несколько раз для обсуждения претворения в жизнь заявлений Трампа о Гренландии, и недавно направил конкретные инструкции нескольким ветвям власти.

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Полные детали плана неясны. Но, по данным издания, несмотря на намеки Трампа на возможное применение силы, проводимые Совбезом обсуждения никогда серьезно не рассматривали военные варианты, сказал чиновник.

В то же время план отмечает убеждение, а не принуждение, и включает усилия по связям с общественностью, направленные на то, чтобы убедить 57-тысячное население Гренландии просить о присоединении к США.

Советники Трампа обсуждали использование рекламы и кампаний в социальных сетях для влияния на общественное мнение на острове, по словам другого человека, информированного об этом вопросе. По словам чиновника, кампания по распространению информации в США будет включать маловероятное обращение к общему наследию гренландцев с коренными инуитами Аляски.

Советники Белого дома уже начали обнародовать свои аргументы, утверждая, что Дания была плохим опекуном острова, что только Соединенные Штаты могут оградить его от посягательств со стороны России и Китая, и что Америка поможет гренландцам «обогатиться», как выразился Трамп.

Администрация Трампа также изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, включая возможность замены субсидий в размере 600 миллионов долларов, предоставленных Дании острову, ежегодной выплатой около 10 000 долларов на жителя Гренландии.

Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, включающими редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.

Но не все аналитики соглашаются с тем, что извлечь прибыль от добычи полезных ископаемых во все еще холодных регионах острова будет легко. И объяснить значительные расходы американским избирателям тоже будет тяжело.

Ранее в Дании сделали громкое заявление о планах Трампа аннексировать Гренландию.