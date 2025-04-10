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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Днепре раздались взрывы: что известно

В области объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрывы в Днепре 10 апреля

Взрывы в Днепре / © Associated Press

В четверг, 10 апреля, в Днепре прогремели взрывы.

Об этом говорится в сообщении Суспільного.

Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

«Скоростная цель возле г.Днепра», — говорится в сообщении ПС.

Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сообщили в Суспільному.

Напомним, ночью 9 апреля враг массированно атаковал Днепр беспилотниками.

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