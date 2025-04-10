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- Украина
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В Днепре раздались взрывы: что известно
В области объявлена воздушная тревога.
В четверг, 10 апреля, в Днепре прогремели взрывы.
Об этом говорится в сообщении Суспільного.
Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
«Скоростная цель возле г.Днепра», — говорится в сообщении ПС.
Впоследствии в Днепре раздались взрывы.
«В Днепре слышны звуки взрывов», — сообщили в Суспільному.
Напомним, ночью 9 апреля враг массированно атаковал Днепр беспилотниками.