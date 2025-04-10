- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2430
- Час на прочитання
- 1 хв
В Дніпрі пролунали вибухи: що відомо
В області оголошено повітряну тривогу.
У четвер, 10 квітня, в Дніпрі пролунали вибухи.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
«Швидкісна ціль біля м.Дніпро», — йдеться в повідомленні ПС.
Згодом в Дніпрі пролунали вибухи.
«У Дніпрі чутно звуки вибухів», — повідомили в Суспільному.
Нагадаємо, вночі 9 квітня ворог масовано атакував Дніпро безпілотниками.