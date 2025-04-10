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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

В області оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибухи в Дніпрі 10 квітня

Вибухи в Дніпрі / © Associated Press

У четвер, 10 квітня, в Дніпрі пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Швидкісна ціль біля м.Дніпро», — йдеться в повідомленні ПС.

Згодом в Дніпрі пролунали вибухи.

«У Дніпрі чутно звуки вибухів», — повідомили в Суспільному.

Нагадаємо, вночі 9 квітня ворог масовано атакував Дніпро безпілотниками.

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