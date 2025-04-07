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В Харькове раздался взрыв: что известно
В городе и области раздается воздушная тревога.
В Харькове раздался взрыв поздно вечером 7 апреля.
Об этом сообщили корреспонденты " Суспільного ".
В 22.45 Воздушные силы Украины заявили об угрозе вражеских беспилотников в Харьковской области.
«Внимание! Харьковская область — угроза применения ударных БПЛА», — говорилось в сообщении.
Также заявили о скоростной цели в Харьковской области.
Днем 7 апреля воздушная тревога охватила Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую области.
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