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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
887
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздался взрыв: что известно

В городе и области раздается воздушная тревога.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Харькове раздался взрыв: что известно

Воздушная тревога в Харькове

В Харькове раздался взрыв поздно вечером 7 апреля.

Об этом сообщили корреспонденты " Суспільного ".

В 22.45 Воздушные силы Украины заявили об угрозе вражеских беспилотников в Харьковской области.

«Внимание! Харьковская область — угроза применения ударных БПЛА», — говорилось в сообщении.

Также заявили о скоростной цели в Харьковской области.

Днем 7 апреля воздушная тревога охватила Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую области.

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Дата публикации
Количество просмотров
887
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