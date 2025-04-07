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- Війна
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У Харкові пролунав вибух: що відомо
У місті і області лунає повітряна тривога.
У Харкові пролунав вибух пізно ввечері 7 квітня.
Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
О 22:45 Повітряні сили України заявили про загрозу ворожих безпілотників у Харківській області.
«Увага! Харківська область — загроза застосування ударних БпЛА», — йшлося у повідомленні.
Також заявили про швидкісну ціль на Харківщині.
Вдень 7 квітня повітряна тривога охопила Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську області.
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