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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
887
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пролунав вибух: що відомо

У місті і області лунає повітряна тривога.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Харкові пролунав вибух: що відомо

Повітряна тривога у Харкові

У Харкові пролунав вибух пізно ввечері 7 квітня.

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

О 22:45 Повітряні сили України заявили про загрозу ворожих безпілотників у Харківській області.

«Увага! Харківська область — загроза застосування ударних БпЛА», — йшлося у повідомленні.

Також заявили про швидкісну ціль на Харківщині.

Вдень 7 квітня повітряна тривога охопила Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську області.

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