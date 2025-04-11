Война в Украине навсегда, или очень надолго — военный

Война в Украине будет всегда / © Associated Press

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Полный мир с современной Россией невозможен, поэтому война не закончится никогда или будет продолжаться еще очень долго.

Такую думу выразил командир 93 ОМБр "Холодный Яр" подполковник Шамиль Крутков.

Он отметил, что если военные получат приказ прекратить огонь на 30 суток, то они, конечно, будут его выполнять, но при условии, что это не будет представлять угрозу личному составу.

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«Если там противник будет где-нибудь накапливаться… Я не знаю, как сегодня это практически реализовать, имею в виду — перемирие. Единственное, как можно, это какое-то разведение войск. Но и это не приведет к полному перемирию. Я уверен, что война навсегда или на очень долгое время», — заявил Крутков.

Ранее сообщалось, что из-за неспособности быстро преуспеть в переговорах о прекращении огня президент США Дональд Трамп начал терять интерес к урегулированию войны в Украине .

Мы ранее информировали, что аналитик Виталий Портников заявил, что Кремль хочет использовать перемирие для подготовки к капитуляции Украины .