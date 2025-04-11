Страны Европы готовы отправить войска в Украину / © Associated Press

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Сейчас у «коалиции желающих» есть шесть стран, готовых реально отправить свои войска в Украину.

Об этом сообщает AFP.

Издание пишет, что британский министр обороны Джон Гили на встрече «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что планирование размещения западных войск в Украине является «реальным и существенным».

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«Наши планы хорошо разработаны», — подчеркнул министр.

В Лондоне говорят, что на повторных переговорах был достигнут прогресс. В то же время другие министры говорят, что существует неопределенность по поводу целей любого возможного развертывания войск и будет ли это поддержано Вашингтоном.

Осведомленные с ситуацией чиновники говорят, что в настоящее время примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

В свою очередь глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон сказал, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые мы должны прояснить», прежде чем брать какие-либо обязательства.

«Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем — будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать», — сказал он.

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о необходимости проработки разных сценариев, в том числе того, что РФ может пойти на эскалацию.

Издание пишет, что для всех сторон переговоров остается проблемой неопределенность с поведением Соединенных Штатов Америки относительно прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Европе полагают, что хотя бы один лидер должен поддерживать контакт с Россией. Такое решение приняла «коалиция желающих».

Мы ранее информировали, что дипломат Андрей Дещица заявил, что создание коалиции желающих для совместной защиты Европы от российской агрессии может стать эффективной альтернативой НАТО. на фоне сближения США и России.