В Париже началась встреча "Коалиции желающих": детали

Встреча "Коалиции желающих" в Париже 27 марта

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В Париже 27 марта началась встреча "Коалиции желающих". Ключевым вопросом мероприятия является поддержка Украины .

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"В Париже началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и продолжительного мира", - говорится в сообщении ОПУ.

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Ранее президент Зеленский выразил надежду, что по результатам саммита страны-участницы смогут согласовать конкретные решения по международному присутствию в Украине после завершения войны.

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