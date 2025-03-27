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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Париже началась встреча "Коалиции желающих": детали

В столицу Франции прибыли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Встреча "Коалиции желающих" в Париже 27 марта

Встреча "Коалиции желающих" в Париже 27 марта

В Париже 27 марта началась встреча "Коалиции желающих". Ключевым вопросом мероприятия является поддержка Украины .

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"В Париже началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и продолжительного мира", - говорится в сообщении ОПУ.

Ранее президент Зеленский выразил надежду, что по результатам саммита страны-участницы смогут согласовать конкретные решения по международному присутствию в Украине после завершения войны.

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