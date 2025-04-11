Британский принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

Принц Гарри в Украине / © BBC

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Принц Великобритании, герцог Сассекский Гарри прибыл с визитом в Украину, где провел встречу с пострадавшими от российской агрессии во львовском центре реабилитации Superhumans.

Об этом говорится в сообщении BBC .

"Принц Гарри посетил центр Superhumans в западном городе Львов, который занимается реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц. Его сопровождала делегация из Фонда "Игры непокоренных" (Invictus Games Foundation), включая четыре ветерана, которые сами проходили подобную реабилитацию", - говорится.

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Принц Гарри посетил Украину / © BBC

Сообщается, что во время визита Гарри провел встречу с пациентами и медицинскими работниками, а также с министром по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой.

Принц Гарри посетил Украину / © BBC

"Визит в Superhumans имел целью ознакомление с поддержкой и реабилитационными услугами, оказываемыми в стране, находящейся в состоянии активной войны", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прекратил любое общение с кузиной после того, как узнал, что Евгения обедала с его заклятым врагом Пирсом Морганом.

Мы ранее информировали, что Король Чарльз поддержал Украину на публичном мероприятии в Лондоне .