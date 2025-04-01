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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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523
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У Німеччині розповіли, що планують робити з допомогою Україні

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році, сказала Бербок.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

Німеччина буде і надалі підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва.

«Хочу наголосити, що і старий, і новий уряд Німеччини будуть підтримувати Україну у військовій, енергетичній і гуманітарній сфері. Це пакет на 7 млрд євро», — сказала вона.

Раніше Бербок нагадала, що угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС.

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