У Німеччині розповіли, що планують робити з допомогою Україні

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

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Німеччина буде і надалі підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва.

«Хочу наголосити, що і старий, і новий уряд Німеччини будуть підтримувати Україну у військовій, енергетичній і гуманітарній сфері. Це пакет на 7 млрд євро», — сказала вона.

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Раніше Бербок нагадала, що угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС.

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