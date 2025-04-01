Бербок несподівано приїхала до України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок несподівано прибула до Києва.

Про це повідомило видання BILD.

Після прибуття Бербок анонсувала додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні програми.

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«Через тупикову ситуацію між США та Росією абсолютно важливо, щоб ми показали, що ми стоїмо за Україну та підтримуємо її ще більше зараз», — зазначила Бербок.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкісноземельні метали.