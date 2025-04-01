ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1020
Час на прочитання
1 хв

Бербок несподівано приїхала до України

Бербок здійснила 11-й візит до України.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Анналена Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок / © Associated Press

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок несподівано прибула до Києва.

Про це повідомило видання BILD.

Після прибуття Бербок анонсувала додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні програми.

«Через тупикову ситуацію між США та Росією абсолютно важливо, щоб ми показали, що ми стоїмо за Україну та підтримуємо її ще більше зараз», — зазначила Бербок.

Нагадаємо, Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкісноземельні метали.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie