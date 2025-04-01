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Бербок несподівано приїхала до України
Бербок здійснила 11-й візит до України.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок несподівано прибула до Києва.
Про це повідомило видання BILD.
Після прибуття Бербок анонсувала додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні програми.
«Через тупикову ситуацію між США та Росією абсолютно важливо, щоб ми показали, що ми стоїмо за Україну та підтримуємо її ще більше зараз», — зазначила Бербок.
Нагадаємо, Трамп зробив заяву про членство України в НАТО і рідкісноземельні метали.