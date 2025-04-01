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Бербок неожиданно приехала в Украину
Бербок совершила 11-й визит в Украину.
Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно прибыла в Киев.
Об этом сообщило издание BILD.
По прибытии Бербок анонсировала дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарную помощь и стабилизационные программы.
«Из-за тупиковой ситуации между США и Россией абсолютно важно, чтобы мы показали, что мы стоим за Украину и поддерживаем ее еще больше сейчас», — отметила Бербок.
Напомним, Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах.