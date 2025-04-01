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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1014
Время на прочтение
1 мин

Бербок неожиданно приехала в Украину

Бербок совершила 11-й визит в Украину.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок / © Associated Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно прибыла в Киев.

Об этом сообщило издание BILD.

По прибытии Бербок анонсировала дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарную помощь и стабилизационные программы.

«Из-за тупиковой ситуации между США и Россией абсолютно важно, чтобы мы показали, что мы стоим за Украину и поддерживаем ее еще больше сейчас», — отметила Бербок.

Напомним, Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах.

Дата публикации
Количество просмотров
1014
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