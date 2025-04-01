Бербок неожиданно приехала в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок / © Associated Press

Реклама

Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно прибыла в Киев.

Об этом сообщило издание BILD.

По прибытии Бербок анонсировала дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарную помощь и стабилизационные программы.

Реклама

«Из-за тупиковой ситуации между США и Россией абсолютно важно, чтобы мы показали, что мы стоим за Украину и поддерживаем ее еще больше сейчас», — отметила Бербок.

Напомним, Трамп сделал заявление о членстве Украины в НАТО и редкоземельных металлах.