Росія готується до найбільшого призову: що відомо про плани Кремля

У Росії оголосили про намасовіший призов строковиків / © Associated Press

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Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив наймасовіший за останні 14 років призов строковиків, задля збільшення чисельності російської армії.

Міністерство оборони РФ заявляє, що призов не пов’язаний із війною проти України, а призовників не направлятимуть на тимчасово окуповані території України для виконання військових завдань.

Що відомо про цілі Кремля — дізнавався ТСН.ua.

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Наймасовіший призов у РФ

Очільник кремля підписав указ про весняний призов на військову службу. Він проходитиме з 1 квітня до 15 липня, передають пропагандистські ЗМІ.

В Указі йдеться про те, що відбудеться призов громадян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову на військову службу, у кількості 160 000 осіб.

Як повідомляє російська «Радио Свобода», це найбільший призов за останні роки. Це пов’язано з реалізацією указів Путіна про поетапне збільшення чисельності російської армії.

Там зазначають, що у 2024 році призов поширювався на 150 тисяч осіб (того ж року підняли вікову планку з 27 до 30 років); у 2023 — 147 тисяч, у 2022 році — 134,5 тисячі.

У виданні додають, що на початку 2022 року у РФ було близько одного мільйона військовослужбовців, а упродовж трьох років штатну чисельність російської армії збільшили до півтора мільйона осіб.

Своєю чергою, Міністерство оборони РФ, каже, що нібито цей призов жодним чином не пов’язаний із війною проти України, а призовників не направлятимуть на тимчасово окуповані території України для виконання військових завдань.

Реакція України

Центр протидії дезінформації називає весняний призив у Росії одним зі способів компенсації великих втрат на передовій. Також це є доказом того, що РФ прагне продовження війни.

У ЦПД додають, що потрапивши на службу, російські строковики добровільно-примусово підписують контракти й опиняються на фронті.

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що російський «призов» українців, які перебувають на окупованих територіях, грубо порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

МЗС закликає світову спільноту посилити політико-дипломатичний, санкційний та інші види тиску на кремлівський режим. Зокрема, громадян України, що перебувають на ТОТ, просять за можливості всіляко уникати російського «призову», а в разі примусової мобілізації за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

Значні втрати РФ на війни

Видання Sky News, посилаючись на британську розвідку, повідомляє, що загальна кількість убитих і поранених солдатів РФ від початку повномасштабного вторгнення становить 900 тисяч осіб.

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Путін і його військове керівництво надають перевагу конфлікту над життями російських солдатів.

У виданні зазначають, що Кремль готовий терпіти великі втрати солдат, доти, поки це не вплине негативно на підтримку війни громадськістю чи елітою, і ці втрати можна компенсувати.

Москва затягує переговори

Заяви російських чиновників після переговорів у Саудівській Аравії свідчать про те, що РФ прагне затягувати переговори щодо війни якомога довше.

The Telegraph називає такі переговори «процедурним болотом», а не дипломатичним проривом.

Журналіст видання Роланд Оліфант нагадав, що за інформацією видання Moscow Times, Росія на переговорах вимагала повного контролю над чотирма областями України: Донецькою, Луганською, Запорізькою і Херсонською.

Автор статті переконаний, що у РФ сподіваються, що американському лідеру Дональду Трампу вдасться змусити українців поступитися землею в тих регіонах, якими вони ще володіють, або «вони затягнуть переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою«.

Медіа підкреслює, що умови на полі бою і прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані.

«Поки Путін думає, що може отримати більше від першого, він тягнутиме з другим», — зауважив автор статті.

The Telegraph зауважило, що завдання російської делегації на переговорах у Саудівській Аравії полягало в тому, щоб не дратувати американців прямим «ні». А коли переговорникам не вистачає терпіння, переконати їх у тому, що саме Україна викликає затримку.

РФ планує новий наступ

В інтерв’ю французькому виданню Le Figaro президент України Володимир Зеленський заявляв, що заявляв що Путін «намагається виграти час і готується до весняного наступу».

Глава держави переконаний, що Кремль готує новий наступ на Сумську та Харківську області.

Associated Press, посилаючись на українських урядових та військових аналітиків зазначає, що війська РФ готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями.

Там зауважують, що Росія не має наміру брати участь у змістовному діалозі для припинення війни. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.

AP зазначає, що нещодавно агресорка Росія посилила атаки, щоб покращити свої тактичні позиції напередодні очікуваного ширшого наступу.

Своєю чергою, військовий аналітик Олексій Гетьман попереджає, що окупанти готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців — «майже весь 2025 рік».

Зокрема, Москва посилила розвідувальні місії для пошуку та знищення вогневих позицій, систем безпілотників та інших засобів, які могли б перешкодити наступу в майбутньому, повідомили АР два українських командири. За словами Гетьмана, це одна з ознак нападу РФ найближчим часом.

Також навколо міста Покровськ окупанти ведуть інтенсивну розвідку, а на захід від Оріхова в Запорізькій області вони розв’язали новий наступ.

Своєю чергою російські аналітики висловлюють оптимізм щодо того, що майбутній наступ буде успішним.

Провальний задум Кремля

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що прагнення РФ вплинути на хід переговорів щодо припинення бойових дій розгортанням масштабних атак, навряд чи буде успішним.

За інформацією аналітиків, загарбники просунулися на три кілометри від кордону Донецької та Дніпропетровської областей на Покровському напрямку.

У ISW вважають, що РФ навряд чи перекине сили з Курської області для наступу на Суми, адже ворог не має достатніх резервів для масштабних операцій. Також у росіян недостатньо ресурсів для атак на великі міста, такі як Суми, Харків чи Запоріжжя.

Зокрема, втрати в особовому складі та техніці за роки війни суттєво обмежили можливості РФ.

У ISW наголошують, що наразі у відкритих джерелах немає даних про ротацію російських військ на Сумському, Харківському чи Запорізькому напрямках, що могло б свідчити про підготовку до наступу. Однак РФ може намагатися просунутися в межах артилерійської досяжності, щоб тиснути на цивільне населення.

Крім того, аналітики пишуть, що Кремль може спробувати просунути свої війська в межі всіх досяжних українських областей, щоб використовувати цей важіль на переговорах.

Нагадаємо, після погроз Трампа, у Путіна зробили заяву про мир в Україні.

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