Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине: что в него войдет

Борис Писториус. / © Associated Press

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Украина получит новый пакет военной помощи от Германии . В частности, в него войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 30 ракет для Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает The Guardian .

По словам министра, лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне. Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставках 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.

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По данным Бундесвера, в пакет также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Очередной пакеты помощи:

четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

15 основных боевых танков Leopard 1A5;

300 разведывательных беспилотников;

120 ПЗРК;

14 артиллерийских систем;

100 радаров наземного наблюдения;

30 управляемых ракет PATRIOT;

25 боевых машин пехоты Marder;

100 тысяч боеприпасов.

Напомним, ранее действующий глава МИД Германии Анналена Бербок рассказали, что планируют делать с помощью Украины. По ее словам, Берлин выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году.

Дата публикации 19:49, 10.04.25 Количество просмотров 10 Максимальная поддержка Украины: новая власть Германии определила главные приоритеты своей политики