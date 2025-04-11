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Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине: что в него войдет
Помощь от Берлина будет включать в себя важное вооружение.
Украина получит новый пакет военной помощи от Германии . В частности, в него войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 30 ракет для Patriot.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает The Guardian .
По словам министра, лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне. Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставках 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.
По данным Бундесвера, в пакет также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Очередной пакеты помощи:
четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;
15 основных боевых танков Leopard 1A5;
300 разведывательных беспилотников;
120 ПЗРК;
14 артиллерийских систем;
100 радаров наземного наблюдения;
30 управляемых ракет PATRIOT;
25 боевых машин пехоты Marder;
100 тысяч боеприпасов.
Напомним, ранее действующий глава МИД Германии Анналена Бербок рассказали, что планируют делать с помощью Украины. По ее словам, Берлин выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году.