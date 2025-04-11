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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине: что в него войдет

Помощь от Берлина будет включать в себя важное вооружение.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Борис Писториус.

Борис Писториус. / © Associated Press

Украина получит новый пакет военной помощи от Германии . В частности, в него войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и 30 ракет для Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает The Guardian .

По словам министра, лидеры обсудят запрос Украины на производство ракет по лицензии на местном уровне. Писториус рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставках 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.

По данным Бундесвера, в пакет также входят 15 основных боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Очередной пакеты помощи:

  • четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами;

  • 15 основных боевых танков Leopard 1A5;

  • 300 разведывательных беспилотников;

  • 120 ПЗРК;

  • 14 артиллерийских систем;

  • 100 радаров наземного наблюдения;

  • 30 управляемых ракет PATRIOT;

  • 25 боевых машин пехоты Marder;

  • 100 тысяч боеприпасов.

Напомним, ранее действующий глава МИД Германии Анналена Бербок рассказали, что планируют делать с помощью Украины. По ее словам, Берлин выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году.

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