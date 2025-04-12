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У столиці оголошена повітряна тривога: в чому причина
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили в КМВА.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.
У Повітряних Силах України також попередили про загрозу.
“м. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!” – йдеться в повідомленні.
Також повідомили про БпЛА у напрямку м. Бориспіль з північного сходу.
Нагададаємо, станом на ранок 12 квітня ЗСУ знищили 931 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.