У столиці оголошена повітряна тривога: в чому причина

Лунає повітряна тривога

Реклама

У Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМВА.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.

Реклама

У Повітряних Силах України також попередили про загрозу.

“м. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!” – йдеться в повідомленні.

Також повідомили про БпЛА у напрямку м. Бориспіль з північного сходу.

© Фото з відкритих джерел

Нагададаємо, станом на ранок 12 квітня ЗСУ знищили 931 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.