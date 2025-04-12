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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
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1 хв

У столиці оголошена повітряна тривога: в чому причина

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога

Лунає повітряна тривога

У Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМВА.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.

У Повітряних Силах України також попередили про загрозу.

“м. Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!” – йдеться в повідомленні.

Також повідомили про БпЛА у напрямку м. Бориспіль з північного сходу.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагададаємо, станом на ранок 12 квітня ЗСУ знищили 931 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. 

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