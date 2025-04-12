Что произошло с украинской моделью в Дубае: ужасные подробности

Украинская модель Мария Ковальчук

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Несколько дней назад травмированная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя. В то же время появились новые подробности о том, что же случилось с девушкой. Анонимный очевидец сделал ряд шокирующих заявлений о состоянии, в котором украинку доставили в больницу.

Об этом говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.ua.

Что произошло в Дубае

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли без сознания в Дубае несколько недель назад. Она не выходила на связь после вечеринки 9 марта, именно в этот день ее видели в последний раз с двумя мужчинами, которые якобы представляли модельное агентство.

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На следующий день она должна была вылететь в Таиланд вместе с подругой Ангелиной Дорошенковой. Однако она накануне уехала из Дубая, сославшись на проблемы со здоровьем.

Когда Мария перестала отвечать на звонки, озабоченная мать и друзья девушки связались с местной полицией, которая начала ее поиски. 19 марта украинку со сломанными конечностями и хребтом нашли на обочине дороги.

В заявлении полиции Дубая утверждается, что девушка получила травмы, упав с высоты на строительной площадке.

Родители не поверили в версию полиции

Родственники девушки не поверили в полицейскую версию, полагая, что она могла пострадать от сексуального рабства. Они требовали переквалифицировать дело и, наконец, украинские правоохранители по делу 20-летней Марии Ковальчук открыли уголовное производство по торговле людьми.

Следственное управление Нацполиции во Львовской области возбудило уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса. Речь идет о торговле людьми, а также вербовке, перемещении, укрывательстве или передаче человека с целью эксплуатации. За это преступление предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Девушка до сих пор в больнице, она перенесла несколько тяжелых операций и лишь несколько дней назад пришла в себя. Теперь ее жизни уже ничего не угрожает.

Чем известна Мария Ковальчук

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно найти откровенные фотографии. Она, в частности, ведет страницу на платформе OnlyFans.

В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за скандала от ее лучшей подруги – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки отечественных медиа, потому что хотела приехать во Львов.

Дорошенкова спросила подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом, но вместо серьезных ответов получила лишь саркастические комментарии. Тогда она обнародовала фото с Ковальчук и пользователи сети обратили на девушку внимание.

Еще одна подруга модели рассказала росСМИ, что 9 марта Мария посетила вечеринку и познакомилась с двумя мужчинами, представившимися представителями модельного бизнеса. На следующий день она сообщила матери, что останется у них на ночь.

«Инсайдерские» показания

На днях появились новые тревожные подробности этой истории. Теперь российским медиа некий "инсайдер" на условиях анонимности сообщил о состоянии девушки.

По словам источника, его друг находился в медучреждении во время госпитализации девушки и утверждает, что состояние Марии свидетельствовало не только о падении, но и о возможном жестоком обращении. Эту информацию пока невозможно подтвердить.

Так называемый "инсайдер" говорит, что тело Ковальчук было покрыто ушибами, которые не характерны для падения с высоты. По его словам, 20-летнюю девушку, якобы побывавшую на вечеринке Porta Potty, возможно, избивали и унижали в течение длительного времени.

"Полиция заметает следы. Мой друг, работающий в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел своими глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее сумке", - утверждает так называемый очевидец.

Что говорит мать девушки

По словам матери девушки, Анны Ковальчук, ее дочь до сих пор не может говорить. Женщина подчеркнула, что официальные комментарии предоставит только после завершения следствия.

«Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, организовывавший эти вечеринки, ее не видел. Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", - это все, что сказала мать девушки.

Другая девушка, которая дружит с Марией, после огласки в Сети заявила, что все сказанное – ложь, а Мария якобы действительно упала с высоты. По ее словам, нашли ее раньше, а не 19 марта, и не где-то у дороги, а неподалеку от здания из которой выпала девушка.

Что говорят в полиции?

Мария пока не может комментировать, что на самом деле произошло в тот вечер.

Информацию "инсайдеров", что модель могла участвовать в вечеринке "Porty Potty", на которой состоятельные мужчины платят моделям большие деньги за участие в унизительных и позорных действиях, отрицают правоохранители.

Эти утверждения опровергала и местная полиция, отметив, что они не соответствуют действительности. А СМИ было рекомендовано воздерживаться от спекуляций.

Пока консул Украины в Дубае Алексей Ляшенко заверил, что учреждение взяло под контроль это дело и оказывает украинцы необходимую консульскую поддержку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Напомним, в начале марта Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии.