Вербна неділя 2022: картинки, привітання у віршах та прозі

Вербна неділя - велике церковне свято, яке приурочене особливій події - входу Ісуса Христа в Єрусалим. 2022 року воно припадає на 17 квітня. ТСН.ua підібрав добірку привітань та картинок на Вербну неділю.
Сьогодні, 17 квітня 2022 року, за церковним календарем одне з дванадцяти найбільших свят - Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Ця подія прив'язана до дати Великодня та щороку святкується за тиждень до світлого Господнього Воскресіння.
Вербна неділя: привітання у прозі
Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості та тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою у твоє прекрасне життя! Нехай тепло, добробуту і красиві миті не покидають тебе!
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Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!
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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
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Вітаю вас з Вербною Неділею! З усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!
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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!
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З щирого серця вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов до Єрусалима! Нехай в цей день у твій будинок увійде щастя, здоров'я і світло! Нехай освячена верба береже твій дім від напастей, а тебе – від хвороб!
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Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.
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Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!
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Коханий чоловік – скільки в цих словах солодощів, ніжності та сили. Ти для мене – найкращий. Нехай збуваються твої бажання, адже ти мрієш тільки про хороше! Хай тобі завжди щастить у всьому! З Вербною неділею!
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Чого побажати у Вербну неділю? Щоб у тебе були гроші, машини, квартири та будинки, і за всі ці блага тобі нічого не було. Щоб щоранку прокидаючись у власному будинку і вирушаючи освіжитися до басейну, при цьому солодко потягуючись, ти розумів, що життя вдалося!
З Вербною неділею: віршовані привітання
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
***
З біблійних часів свято це знаємо,
Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,
Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,
Нехай молитвами здоров'я примножує.
Зі святом я вас сердечно вітаю,
Радості, усмішок і добра бажаю,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай завжди збувається мрія.
***
Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!
***
Удачі, миру і добра
У весняний день бажаю тобі.
Побільше світла і тепла,
Хай Бог тебе благословляє.
Нехай разом з вербою в будинок увійде
Спокій і радість, і здоров'я.
Поменше буде хай турбот
А більше щастя і спокою.
***
Неділя квітна до нас в гості завітала,
У час, коли в зелені шати одягаються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров'я й сили!
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
***
ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, гостенько миленька, вдар Україну вербою…
Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!
КВІТНА НЕДІЛЕНЬКО, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…
Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!
ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, Господа дниненько, ллється молитва рікою…
Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою!
(Василь Руданський)
***
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
Вербна неділя 2022: смс-привітання
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
***
Верба нехай благословляє
І приносить щастя в дім,
А Господь нехай допомагає
І супроводжує в усьому.
***
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
***
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.