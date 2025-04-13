Ворог пробив оборону на півночі від Лиману: військовий назвав причину

Ситуація на фронті / © Getty Images

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Російські загарбники пробили оборону українських військових на півночі від Лиману і мають просування в сторону Катеринівки.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

Він заявив, що наразі основа оборони майже по всій лінії фронту тримається на роботі ударних дронів.

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«Майже всюди оборона тримається на дронах, тому можу зробити висновок, що бригади, які відповідають за дану ділянку, мають низький рівень боєздатності підрозділів ударних БпЛА», — сказав Бунятов.

Крім того, він закликав усувати такі недоліки, оскільки через помилку одного підрозділу сиплеться оборона іншого.

Раніше повідомлялося, що протяги минулої доби російські загарбники просунулися в населеному пункті Калинове, що у Донецькій області.

Ми раніше інформували, що влітку армія Російської Федерації піде у новий наступ на фронті. Окупанти можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках.