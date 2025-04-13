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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
814
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Ворог пробив оборону на півночі від Лиману: військовий назвав причину

Оборона по лінії фронту майже всюди тримається на роботу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © Getty Images

Російські загарбники пробили оборону українських військових на півночі від Лиману і мають просування в сторону Катеринівки.

Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

Він заявив, що наразі основа оборони майже по всій лінії фронту тримається на роботі ударних дронів.

«Майже всюди оборона тримається на дронах, тому можу зробити висновок, що бригади, які відповідають за дану ділянку, мають низький рівень боєздатності підрозділів ударних БпЛА», — сказав Бунятов.

Крім того, він закликав усувати такі недоліки, оскільки через помилку одного підрозділу сиплеться оборона іншого.

Раніше повідомлялося, що протяги минулої доби російські загарбники просунулися в населеному пункті Калинове, що у Донецькій області.

Ми раніше інформували, що влітку армія Російської Федерації піде у новий наступ на фронті. Окупанти можуть тиснути на Сіверському або Костянтинівському напрямках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
814
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