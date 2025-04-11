Війська РФ посилюють наступ на Сумщині і Харківщині: експерт назвав терміни

Солдати РФ. / © Associated Press

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Армія Російська Федерація наступальні дії у Сумській та Харківській областях. Українські Збройні сили відбивають окупантів.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі “ Еспресо ”.

"Загалом наразі дійсно ведуться активні бойові дії в напрямку Сумщини та Харківщини. Інтенсивність боїв у перспективі може зрости - особливо наприкінці квітня або на початку травня”, - вважає експерт.

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За його словами, РФ сформувала для цього наступу угруповання і воно вже навіть задіяне. Втім, ЗСУ зробили кілька важливих кроків, аби ворогові не вдалося сформувати великий ударний кулак для наступу на територію України. Зокрема, йдеться про превентивні дії на території Бєлгородської області.

Стримування окупантів дуже важливе для захисту обласного центру Сумської області та недопущення створення ворогом плацдарму для подальшого просування вглиб України або для формування так званої санітарної зони.

“Вживається низка превентивних заходів, щоб не дозволити ворогу накопичити ресурси й великими силами розпочати реалізацію оперативних цілей. Отже, наступальні дії вже тривають, і Сили оборони України відбивають їх як на Сумщині, так і на Харківщині", - додав Мусієнко.

Нагадаємо, видання ВВС пише про загрозу оточення великого обласного центру. Зросла активність росіян на Сумському напрямку. ЗСУ перекидає туди додаткові підрозділи.

Дата публікації 19:49, 10.04.25 Кількість переглядів 40 Переговори активізувалися! Плюси та підводні камені для України!