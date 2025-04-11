Радянська влада перетворила Аральське море на пустелю: що відомо

Пустеля Аралкум / © shutterstock.com

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Ще 60 років тому Аральське море було четвертим за величиною озером планети. Сьогодні на його місці лежить мертва пустеля, а місцеві мешканці дихають отруєним повітрям.

Про це повідомило видання IFLScience.

У 1960-х роках площа становила 68 000 км², згодом радянська влада запустила масштабний проєкт зрошення для вирощування бавовни в Середній Азії. Воду брали з двох головних артерій Аралу — річок Амудар’ї та Сирдар’ї. В результаті море почало стрімко всихати: до 1980-х воно розділилося на дві частини, а згодом і зовсім перетворилося на кілька дрібних водойм.

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Сьогодні колишнє дно Аральського моря — це безплідна пустеля Аралкум. Колишня рибна промисловість занепала, а зміни клімату призвели до частих піщаних бур, що погіршили життя місцевих жителів.

Проте протягом останніх двох десятиліть зусилля міжнародної спільноти дозволили дещо стабілізувати ситуацію, зокрема в Малому Аралі, де рівень води піднявся на чотири метри завдяки будівництву Кокаральської дамби. Але 90% колишнього моря, ймовірно, вже не повернути.

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