Буденність чи катастрофа: як в ОП сприймають сварку Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому / © Associated Press

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Офіс президента не сприймає публічну суперечку Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом як катастрофу.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ігор Брусило в коментарі ВВС-Україна.

«Ніхто не сприйняв це як кінець чогось. Ми обговорювали як рухатися далі. Це не було катастрофою», — стверджує Ігор Брусило, заступник голови офісу президента, який був із Зеленським у Білому домі.

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Брусило пригадав, що коли радник з питань національної безпеки США Майк Волц заявив, що зустріч завершено, «ми просто знизали плечима і вирішили повернутися до готелю».

«На мій погляд, на особистісному рівні вони [Трамп та Зеленський] порозумілися добре. Вони краще розуміють один одного, вони відверті та чесні», — вважає заступник голови ОП.

На його думку, «прогнути Зеленського дуже важко. „Це як із пружиною — що більше тиснеш, тим більшою буде віддача“, — уточнив чиновник.

Український політолог Володимир Фесенко додає, що відносини з Трампом — як американські гірки. «Іноді є конструктивна співпраця, а потім раптово виникає якась криза», — сказав експерт.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.