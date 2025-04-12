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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
679
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Загарбники просуваються на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
На фронті жорсткі бої

На фронті жорсткі бої / © Getty Images

Протяги минулої доби російські загарбники просунулися в населеному пункті Калинове, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Крім того, аналітики повідомили про просування ворога в районі населених пунктів Новоолександрівка та Котлярівка.

"Ворог просунувся в Калиновому, біля Новоолександрівки та Котлярівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.

Ми раніше інформували, що російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
679
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