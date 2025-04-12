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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
679
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Захватчики продвигаются в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
На фронте жесткие бои

На фронте жесткие бои / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Кроме того, аналитики сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Новоалександровка и Котляровка.

"Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .

Мы ранее информировали, что русские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.

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Дата публикации
Количество просмотров
679
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