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Захватчики продвигаются в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
Кроме того, аналитики сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Новоалександровка и Котляровка.
"Враг продвинулся в Калиновом, возле Новоалександровки и Котляровки", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .
Мы ранее информировали, что русские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.